حملة تطعيم ضد الإنفلونزا.. وتحديد الفئات المستهدفة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بصفحته في “فيسبوك”، مواعيد انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا لعام 2019، موضحا أنها ستبدأ في 16 نوفمبر المقبل وتنتهي في 28 من الشهر ذاته.

ووفق التعميم الذي أصدره مدير عام المركز أ. د بدر الدين النجار، الأحد، فإن الفئات المستهدفة في الحملة هي (مقدمو الخدمة الصحية، والنساء الحوامل في جميع مراحل الحمل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، والقلب، والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري والكلى، والجهاز العصبي.

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