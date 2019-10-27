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حملة تطعيم ضد الإنفلونزا.. وتحديد الفئات المستهدفة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بصفحته في “فيسبوك”، مواعيد انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا لعام 2019، موضحا أنها ستبدأ في 16 نوفمبر المقبل وتنتهي في 28 من الشهر ذاته.

ووفق التعميم الذي أصدره مدير عام المركز أ. د بدر الدين النجار، الأحد، فإن الفئات المستهدفة في الحملة هي (مقدمو الخدمة الصحية، والنساء الحوامل في جميع مراحل الحمل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري، والقلب، والجهاز التنفسي، والجهاز الدوري والكلى، والجهاز العصبي.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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