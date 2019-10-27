«كهرباء طرابلس» تؤكد عدم عجز محطات التوليد.. وتوضح سبب طرح الأحمال

أعلنت غرفة التحكم الرئيسة بالشركة العامة للكهرباء في طرابلس بأن عملية طرح الأحمال التي تقوم بها هذه الأيام ليست بسبب عجز في القدرة الإنتاجية لمحطات التوليد، بل استعدادا لـ«موسم شتوي قاسٍ نتوقعه».

وأضافت أن طرح الأحمال هدفه «أن نهيأ الرأي العام والمواطن ليتعود على انقطاع الكهرباء بالتدريج وحتى لا يتفاجأ بساعات طرح أحمال طويلة تصل إلى ما فوق الـ 14 ساعة في اليوم في ذروة الموسم الشتوي»، حسبما ذكرت الشركة عبر موقع «فيسبوك»، اليوم الأحد.

ووعدت الشركة بتحسين وضع الشبكة العامة في بداية الموسم الصيفي المقبل؛ فيما أكدت في وقت سابق اليوم أنها أجبرت على تنفيذ برنامج طرح الأحمال لساعات قليلة بمدينة طرابلس والمنطقة الوسطى والجنوبية بعد إصابة دوائر نقل الطاقة وخروجها من الخدمة في عدد من المناطق، نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب العاصمة.

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