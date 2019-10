الجيش: نرصد محاولات الميليشيات للحشد من أجل اقتحام ترهونة

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش ، إن ” القوات على علم بمحاولات المليشيات للتحشيد من أجل اقتحام مدينة ترهونة”.

وأوضح المحجوب، في تصريحات صحفية له، أن “الهجوم على ترهونة ليس بالأمر السهل، مشيرا إلى أنه من الصعب على المليشيات اختراق المدينة الداعمة للجيش”.

وقال المحجوب إن المليشيات لا يمكنها الهجوم على ترهونة؛ لأنهم تحت رصد القوات الجوية، موضحا أن المجموعات الإرهابية والمليشيات التي تتحرك عبارة عن مجموعات صغيرة وتحت رصد القوات الجوية الليبية.

