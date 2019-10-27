الوفاق تبحث تعزيز التعاون العسكري مع تركيا

التقى رئيس أركان قوات الوفاق محمد المهدي، الأحد، الملحق العسكري التركي لدى ليبيا.

وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين الجانب التركي وقوات الوفاق في مجال التدريب والدعم الفني.

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