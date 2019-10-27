الوفاق تبحث تعزيز التعاون العسكري مع تركيا

التقى رئيس أركان قوات الوفاق محمد المهدي، الأحد، الملحق العسكري التركي لدى ليبيا.
وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين الجانب التركي وقوات الوفاق في مجال التدريب والدعم الفني.
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التقى رئيس أركان قوات الوفاق محمد المهدي، الأحد، الملحق العسكري التركي لدى ليبيا.
وتم خلال اللقاء، بحث تعزيز التعاون بين الجانب التركي وقوات الوفاق في مجال التدريب والدعم الفني.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
الجيش الوطنى الليبى المكلف من تةاي الشعب الليبى سيقطع راس اى محتل تركى واى خائن لهم فى ليبيا انتهى الدرس يا اتراك وسيعود اى جندى تركى محتل فى تابوت لاهله فلا صفة شرعية لمن يتفاوض معكم من حكومة الافاك الغير معترف من الشعب واى اتفاقيات دولية عسكرية لابد من موافقة مجلس النواب عليه
نعم كلام صحيح أي إتفاقيات دوليه عسكريه لابد من موافقة مجلس نواب طرابلس العاصمة الذي يمثل أغلبية الكثافه السكانية في ليبيا
هههههههههههههههههههههههههههه
أحسن حاجة
السراج حاول مع مجلس الامن حاول مع امريكيا بعث معيتيق حاول مع روسيا حاول مع المانيا حاول مع الجزائر .. يبي سلاح باي طريقة
ندورو ندورو ندورو وفي الاخير عشانا فول
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