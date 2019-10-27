داخلية الوفاق تبارك مقتل زعيم تنظيم داعش

أخبار ليبيا24

قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم الأحد إنها تلقت بامتنان كبير نجاح العملية العسكرية الخاصة للولايات المتحدة في شمال سوريا التي أدت لمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي.

واعتبرت الوزارة في بيان مساء اليوم الأحد أن هذا العمل هو انتصار كبير للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب وإنهاء وجود هذا التنظيم، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية سبق لها بالتنسيق مع حكومة الوفاق لإنهاء وجود داعش في سرت والقضاء عليه.

وأكدت الوزارة، إلى أن التعاون بين حكومة الوفاق والولايات المتحدة الأمريكية لازال قائما في تتبع ما تبقى من عناصر تنشط حاليا سواء باستهدافها بضربات محددة ومنسقة أو بضبطها.

وقالت الوزارة، إنها تولي اهتماما كبيرا لملف الإرهاب سواء بتبادل المعلومات مع شركائنا أو معرفة مصادر التمويل وكذلك بتقديم من يتم القبض عليهم للقضاء.

وأضافت الوزارة، أنها تمكنت من ضبط عدد من المنتمين لتنظيم داعش خلال الأشهر الماضية.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في غارة قادتها القوات الأمريكية ليلا في سوريا.

وأفاد ترامب في خطاب أذاعه التلفزيون من البيت الأبيض إن البغدادي قتل نفسه وثلاثة من أطفاله بتفجير سترة ناسفة بعد أن فر من القوات الأمريكية إلى نفق مسدود.

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