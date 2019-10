عبدالجليل يوقف مرتبات 15 ألف شخص لا يوجد لهم بيانات

أصدر وزير في حكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، سلسلة قرارات إدارية، أبرزها الوفاق” إيقاف أكثر من 800 موظف بالوزارة ويحيلهم على التحقيق الإداري بسبب إضرابهم عن العمل.

وفي قرار آخر لها، صدر قرار لوزير التعليم، بإيقاف مرتبات 152958 شخصا يتقاضون مرتبات من الوزارة، ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات.

وكانت وزارة التعليم قد أصدرت قرارين قبل، إعلانها عن قرارات الإيقاف والإحالة المعتصمين للتحقيق، طالبت الوزارة، رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، العمل على تحسين مرتبات العاملين في قطاع التعليم، وفقا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وأسوة لغيرهم من العاملين في قطاعات الدولة، إضافة إلى ضمان التأمين الصحي، للعاملين في قطاع التعليم.

كما طالبت الوزارة في قرار آخر، رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، تبحويل المخصصات في باب المرتبات، ثلاثة مليون دينار ليبي، لتفعيل علاوة التفتيش المنصوص عليها.

