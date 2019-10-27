شركة الكهرباء: طرح أحمال بمناطق واسعة

قالت الشركة العامة للكهرباء إنها اضطرت إلى تنفيذ برنامج طرح الأحمال في مدينة طرابلس والمنطقتين الوسطى والجنوبية، لساعات قليلة، بسبب إصابة دوائر نقل الطاقة الرئيسية.

وأضافت دائرة الإعلام بالشركة في بيان، الأحد، إن طرح الأحمال يأتي نتيجة إصابة دائرة نقل الطاقة (جنوب طرابلس– الهضبة) رقم “1” جهد 220 كيلو فولت، مساء يوم الأربعاء الماضي، وخروج الدوائر الرئيسية لنقل الطاقة (الهضبة – جنوب طرابلس) رقم “2”، وشرق طرابلس جنوب طرابلس 1و2 جهد 220 كيلو فولت خلال الأشهر الماضية نتيجة الاشتباكات الدائرة بجنوب طرابلس.

وأشارت إلى إصابة الدوائر السابقة ترتب عليه عدم القدرة والاستفادة من نقل كامل القدرات الإنتاجية المتاحة لمحطة جنوب طرابلس الغازية، ومحطة الزاوية للدورة المزدوجة، ومحطة الجبل الغربي الغازية، للمساهمة في تلبية أحمال مدينة طرابلس والمنطقة الوسطى والمنطقة الجنوبية.

وأكد البيان أنه وفي حال تأمين مواقع دوائر نقل الطاقة فإن فرق الخطوط والصيانة بالشركة على استعداد للقيام بأعمال الصيانة اللازمة في فترة قصيرة والانتهاء من عملية برنامج طرح الأحمال المبرمج الاضطراري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية