وزير الخارجية الألماني يعرض على السراج تفاصيل مؤتمر برلين

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، الأحد بمدينة زوارة، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والوفد المرافق له والذي يضم مديرعام المكتب السياسي فيليب إكرمان، ومدير مكتب المغرب العربي والشرق الأوسط كريستيان بوك، وسفير المانيا لدى ليبيا أوليفر اوفيتشا، وعدد من مسؤولي الخارجية الألمانية.

ووفقا لمنشور عبر الصفحة الرسمية لحكومة الوفاق على موقع التواصل “فيسبوك”، عرض الوفد الألماني على السراج التفاصيل المتعلقة بمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل للازمة الليبية.

وأكد وزير خارجية المانيا على دعم بلاده للمسار السياسي، ومساعدة الشعب الليبي على اجتياز الأزمة الراهنة، مشيرا إلى حرص المانيا على العمل مع حكومة الوفاق لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأكد هايكو ماس دعم بلاده لخطة المبعوث الأممي لحل الأزمة، مؤكدا على حرص ألمانيا على مشاركة جميع الأطراف المؤثرة في مؤتمر برلين للوصول إلى نتائج جوهرية، وأن البيان الختامي للمؤتمر لن يصدر الا بعد التوافق الكامل بين المشاركين.

وأضاف وزير الخارجية الألماني، أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي يأتي ليكون هناك التزام من المجلس بما يتم التوصل إليه، وأن هناك دول دعيت للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل، مشددا على أهمية وقف إطلاق النار كأساس لنجاح المؤتمر.

من جانبه، أكد السراج ترحيبه بمؤتمر برلين، مؤكداً على أهمية الاستفادة من الأخطاء الماضية، وضرورة بحث وتقييم أسباب اخفاق اللقاءات التي عقدت في السابق في تحقيق تقدم على الأرض، وفقا للمنشور

وقال رئيس المجلس الرئاسي، إن الانقسام الدولي شجع بعض الأطراف على عدم الالتزام بمخرجات المؤتمرات السابقة، وعرقلة محاولات الوصول إلى تسوية.

وأضاف السراج، أن وقف إطلاق النار مرهون بانسحاب الجيش الليبي، وأن لا يكون هناك أي تهديد للعاصمة بأية صورة كانت.

وفي ختام الاجتماع عقد وزيري خارجية ليبيا وألمانيا والمبعوث الأممي مؤتمرا صحفيا ، تحدثوا خلاله عن نتائج الاجتماع، وأكدوا جميعا بأن الحل لن يكون الا سياسياً مستبعدين الحل العسكري للازمة الليبية.

وأوضح المبعوث الأممي أن 3 اجتماعات معمقة عقدت مع أطراف مختلفة استعدادا لمؤتمر برلين، وسيكون هناك اجتماعاً رابعاً بعد 3 أسابيع من الان، وإن هناك لجنة ستشكل لمتابعة تنفيذ المقررات التي سيتخذها المؤتمر.

حضر الاجتماع المبعوث الأممي إلى ليبيا السيد غسان سلامة، ووزير الخارجية االمفوض بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، وسفير ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ومدير الإدارة الأوروبية بوزارة الخارجية الحاجي دهان.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا