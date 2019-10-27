نص قرار إيقاف مرتبات 152 ألف موظف في وزارة التعليم بحكومة الوفاق (اسماء)

أصدر وزير التعليم عثمان عبدالجليل القرار رقم (1127) لسنة 2019م بشأن إيقاف مرتبات عاملين يتقاضون رواتب من وزارة التعليم ولا يوجد لهم أي بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية او الاحتياط العام او موظفي دوواين مراقبات التعليم بالبلديات.

وبلغ عدد الموظفين (152958) مائة وإثنين وخمسون ألفاً وتسعمائة وثمانية وخمسون أولهم ابتسام المقطوف عمر إبراهيم وآخرهم يونس مفتاح أحمد عبدالعزيز والممكن استعراض أسمائهم على الرابط التالي:

وفيما يلي اسماء الموظفين الذين تم ايقاف رواتبهم من قبل وزارة التعليم لعام 2019

https://bit.ly/363kqzk

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