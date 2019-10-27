حكومة الوفاق وتركيا تبحثان استمرار الدعم العسكري

أخبار ليبيا24

بحث رئيس الأركان العامة بحكومة الوفاق الفريق ركن محمد المهدي يوم الأحد سبل تعزيز التعاون العسكري مع الملحق العسكري التركي لدى ليبيا.

وأفاد المركز الإعلامي لرئاسة الأركان بالوفاق أن الطرفين تشاورا في سبل وطرق تعزيز التعاون بين حكومة الوفاق وأنقرة في المجال العسكري خصوصًا في مجال التدريب والدعم الفني.

وتكثف تركيا تدخلها في ليبيا لدعم التيار الإخواني الذي تحول من السرّ إلى العلن مع بداية إعلان الجيش الوطني الليبي معركة طرابلس في أبريل الماضي من خلال تقديم الدعم العسكري المتمثل في تسليح قوات حكومة الوفاق ودعمها بطائرات مسيرة.

وأقرت حكومة الوفاق بتلقيها دعما عسكريا تركيا منها طائرات مسيرة، ضمن ما قالت إنها اتفاقيات تعاون عسكري مع أنقرة، رغم القرار الدولي بحظر السلاح عن ليبيا.

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