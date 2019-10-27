معلنا أسر 8 من الجيش الليبي..قنونو: سيطرنا على أجزاء واسعة من الطويشة

قال الناطق الرسمي باسم قوات الوفاق محمد قنونو، إن قوات الوفاق سيطرت على أجزاء واسعة من الطويشة في مواجهات، الأحد، مع قوات الجيش الليبي.

وفي منشور عبر الصفحة الرسمية لـ “عملية بركان الغضب” على موقع التواصل “فيسبوك”، أضاف قنونو أن قوات الوفاق قبضت على 8 من عناصر الجيش الليبي حاولوا التسلل إلى الخلاطات، بحسب المنشور.

وأشار إلى قوات الوفاق استهدفت آلية مسلحة للجيش الليبي، في 4 شوارع، السويحلي وعربة صواريخ غراد بالقرب من الاستراحة الحمراء وتم تدميرها، وفقا لما أورد

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا