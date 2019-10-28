داخلية الوفاق: نبارك لشركائنا “الأمريكان” عملية قتل أبوبكر البغدادي

ذكرت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، إن مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي، يُمثّل انتصارا كبيرا للتحالف الدولي لمكافحة الإرهاب، وإن الولايات المتحدة الأمريكية، سبق وإن قامت بعملية عسكرية في مدينة سرت، بالاشتراك مع حكومة الوفاق و”قوات البنيان المرصوص”، للقضاء على الإرهاب فيها.

وأشار الوزارة في بيان لها، إنها تولّي ملف الإرهاب اهتماما كبيرا، سواء بتبادل المعلومات مع شركائنا أو معرفة مصادر التمل، إضافة لتقديم من يتم القبض عليهم للقضاء.

وحول معركة طرابلس، أضاف بيان وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، أن المشير خليفة حفتر على استعداد للتعامل مع الإرهاب وخلق المناخ الذي تتغذى عليه التنظيمات الإرهابية.

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