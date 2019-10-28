“تعليم الوفاق” أدرجت أسماء متوفيين ومتقاعدين في قوائم التحقيق والتوقيف

كشف مكتب مراقبة التعليم الزاوية، إن قرار وزير التعليم عثمان عبدالجليل، بشأن إيقاف الموظفين وإحالتهم للتحقيق الإداري، تضمن القرار مديرة مدرسة خولة بنت الأزور وهي متوفية، في تسلسل حمِل اسم المتوفية “عيدة امحمد محمد بشينة” في تسلسل رقم “211”.

وأشارت مراقبة التعليم الزاوية، أن القرار شمل أيضا مدراء سابقين ومتقاعدين ومنهم المعفيين من مهامهم في قطاع التعليم.

وأوضح مدير إذاعة الزاوية المحلية، أبوبكر القمودي، إن قرار الوزارة بإيقاف أكثر من 800 مدير مدرسة وموظف بالتعليم، تضمن عدد من الأستاذة المتوفين والمتقاعدين.

وأكد القمودي في حديثه، إن الرقم “173” الأستاذ سالم العربي ميلاد عبدالله، مدير مدرسة جود دائم الثانوية بنات، متقاعد. والرقم “174” الأستاذ عبدالمنعم محمد خماج، مدير مدرسة سعاد الهنقاري، معفي منذ عام من مهامه. والرقم ” 222 ” الأستاذ وليد نوري المغيربي، مدير مدرسة عمر بن يحي، معفي من مهامه منذ عام ، و “211” الأستاذة عيدة إمحمد بشينة، مدير مدرسة خولة بنت الأزور، متوفية.

وأشار مدير إذاعة الزاوية المحلية، إن قائمة الوزارة تضمنت أيضا من بلدية الزاوية الجنوب، أن الرقم ” 70 ” الأستاذ عبدالسلام السيد الكبير، مدير مدرسة شيخ الشهداء، متوفي.

وفي وقت سابق، يوم أمس، نظم المعلمون في بلدية الزاوية المركز، وقفة إحتجاجية، جددوا من خلالها المُطالبة بتحسين وضع المعلم، عبر زيادة مرتبات العاملين في قطاع التعليم، أسوة بالقطاعات الأخرى في الدولة.

ودعا المعلمون في الوقفة، إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بين موظفي الدولة، وحل المشكلات التي يعاني منها قطاع التعليم من تهالك بالمدارس.

وأثارت قرارات وزير التعليم، بوقف أكثر من 800 موظف بالوزارة ويحيلهم على التحقيق الإداري بسبب إضرابهم عن العمل، وقرار بإيقاف مرتبات 152958 شخصا يتقاضون مرتبات من الوزارة، جدلا واسعا بين المؤيدين للقرارات وبين المعارضين لها.

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