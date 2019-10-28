سبها الطبي يشهد استقرارا أمنيًا بعد تشكيل الغرفة الخاصة بتأمينه

طالبت إدارة مركز سبها الطبي، من المواطنين بالمدينة، بضرورة الالتزام بأوقات الزيارة، لتفادي إحداث الزحام على مدخل ومخرج المركز، نظرا لكونه سيتسبب في عرقلة سير العمل وتقديم الخدمات للمرضى.

وأشارت الإدارة، إن عملية تأمين المركز من قِبل أفراد الغرفة المشكلة لتأمينه، يؤدون عملهم بشكل كبير، والمركز يشهد تحسنا في الخدمات والتأمين الأمني، منذ البدء في تشكيل الغرفة الخاصة به.

وشهد مركز سبها الطبي، في الفترة الماضية، بعض الخروقات الأمنية والفردية، نتيجة للتزاحم وغياب الأجهزة الأمنية داخل مواقع المركز وأقسامه.

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