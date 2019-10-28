إنقاذ 53 مهاجر غير شرعي قرب بوكماش

أعلنت القوات البحرية التابعة لحكومة الوفاق الإثنين إنقاذ 53 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية على متن قارب مطاطي على بعد نحو 75 كم شمال غرب بوكماش.

وحسب بيان رسمي صادر عن مكتب الإعلام والثقافة البحرية، فإن المهاجرين بينهم 14 إمرأة». وأشار البيان إلى «ورود من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غير شرعية»، لافتا إلى أن «الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل طرابلس أبحر في مهمة بحث وإنقاذ، أمس الأحد».

القوات البحرية تنفي اتهامات منظمة «سي آي»

وعقب إنقاذ المهاجرين جرى نقلهم إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، ثم تسليمهم إلى مركز إيواء جنزور التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية.

وأول من السبت، قالت منظمة «سي آي» غير الحكومية، إنها أنقذت 90 مهاجرًا، كانوا على متن قارب نجاة، فيما اتهمت خفر السواحل الليبيين بتهديدها بالسلاح، لكن خفر السواحل نفى تهديده أو اعتراضه لأي قطع بحرية، معتبرًا هذه الاتهامات محض افتراء.

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