وزير الخارجية الألماني يسعى لعقد قمة لإحلال السلام في ليبيا

أعلن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اعتزامه العمل بقدر المستطاع من أجل عقد قمة لإحلال السلام في ليبيا خلال العام الحالي.

وفي أعقاب زيارة خاطفة لليبيا لم يعلن عنها مسبقا، لدواع أمنية، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي يوم الأحد: “سنقوم بمحاولة لهذا”.

ومن المنتظر أن يسبق هذه القمة، عقد اجتماع على مستوى الخبراء لبحث تحقيق الشروط اللازمة لانعقاد مثل هذه القمة.

ومن المقرر أن يعقد مؤتمر برلين في بداية الشهر المقبل، وتعول عليه الأطراف الليبية من أجل إيجاد حل للأزمات التي تعصف بالبلاد.

وكان “الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده المشير خليفة حفتر، قد قال في بيان بشأن مؤتمر برلين: “نثمن كل جهد دولي يهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، والقضاء على الإرهاب، وتفكيك المليشيات ونزع السلاح، والوصول لحكومة تحظى بالشرعية الدستورية”.

المصدر: د ب أ

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