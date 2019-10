المتوسط:

أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش، الأحد، تحرك عدد من الوحدات وسرايا الإسناد لدعم وحدات الجيش المنتشرة في محاور العاصمة طرابلس .

وأوضحت الشعبة أن اللواء المجحفل 106 والكتيبة 166 قد التحقوا بواحدات الجيش في طرابلس .

The post “الإعلام الحربي”: تحرك سرايا الإسناد دعما لوحدات الجيش appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية