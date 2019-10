المتوسط:

جددت وزارة الخارجية التونسية دعوتها إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية في ليبيا، والنأي بهذا الملف عن التدخلات الأجنبية حتى يتمكن الليبيون من استئناف المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

وقال وكيل وزير الشؤون الخارجية المكلف بالدبلوماسية الاقتصادية التونسي حاتم الفرجانين، خلال كلمته في أعمال مؤتمر قمة الانحياز إن وزارة الخارجية التونسية تؤكد على أهمية عودة الاستقرار إلى ليبيا.

