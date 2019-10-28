ضبط كمية من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي ببنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

شنت دوريات قسم النجدة ببنغازي حملة على محال بيع وذبح الدواجن في مدينة بنغازي .

وجاءت هذه الحملة على خلفية معلومات وردت إلى القسم بخصوص وجود محال تقوم بذبح الدجاج ونتفه على الأرض .

وأفاد القسم أنه عند مداهمة الريشات وجد أنها تحتوي على أوساخ وتفوح منها رائحة كريهة لعدم نظافة المكان وانتشار الدم في كافة أنحاء المكان، منوهًا إلى أن هذه الطريقة تسبب في نقل الكثير من الأمراض.

وقام أعضاء القسم بإبلاغ جهاز الحرس البلدي، حيث خرجت دوريات مشتركة من القسم وجهاز الحرس، وتم القبض على أشخاص “من جنسية مصرية يديرون المكان”، وضبط كمية من الدواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

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