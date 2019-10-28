محاولات يائسة من قوات الوفاق للتقدم في محور الطويشة

كشف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، عن محاولة يائسة للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق، لتحقيق أي تقدم أو إنجاز في محور الطويشة.

وقالت الغرفة في منشور لها إنه تم تدمير ست آليات مسلحة تابعة لقوات الوفاق، مؤكدة أن الاشتباكات أسفرت عن عدد من القتلى والجرحى، وأسر أفراد، واندحار ما تبقى منهم.

هذا وأعلنت شعبة الإعلام الحربي عن تحرك سرايا الإسناد باللواء المجحفل مئة وستة، والكتيبة مئة وستة وستين بعد استكمال تجهيزها وتعزيزها بشكل كامل، وذلك دعما لوحدات القوات المسلحة المنتشرة في محاور العاصمة .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا