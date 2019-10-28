التقرير النصف السنوي لمصرف التجارة والتنمية على طاولة مركزي البيضاء

التقى مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي بالبيضاء إدريس الاحيمر، مع مدير وأعضاء مصرف التجارة والتنمية، لمناقشة التقرير النصف السنوي الصادر عن إدارة الرقابة المكتبية والميدانية.

وتطرق مدير جناح الرقابة على المصارف -خلال الاجتماع الذي عقد بمصرف ليبيا المركزي بنغازي-إلى تقرير الأداء المالي والإداري الصادر عن المراجعين الخارجيين للمصرف، والذي يخص مصرف التجارة والتنمية.

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور مدراء الإدارات بجناح الرقابة المصرفية ومدراء الإدارات التنفيذية بمصرف التجارة والتنمية، وذلك في إطار الدور الاشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي.

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