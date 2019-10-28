الزائدي: البغدادي ليس الحلقة الأخيرة

رأى أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزائدي، أن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي، ليس بالحلقة الأخيرة مما وصفه بـ “فيلم الرعب الطويل”.

وقال الزائدي، في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “مات البغدادي أو لم يمت، لا يغير من الأمر الكثير، فهم صنعوه وهم من يخفوه !! حاله حال من سبقوه من بن لادن إلى الزرقاوي، مشروع التطرف صناعة غربية صهيونية للتمكن من تخريب أركان الدين وتمهيد الطريق لاستباحة الأوطان، الأكيد انها ليست الحلقة الأخيرة في فيلم الرعب الطويل، انما هو فصل ستليه فصول، نحن من يستطيع إيقاف العبث بديننا وأوطاننا، وكتابة خاتمة الأطماع الاستعمارية في بلادنا”، بحسب تعبيره.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا