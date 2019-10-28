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البنيان المرصوص: نرحب بمقتل البغدادي.. والجيش يعرقلنا عن مكافحة الإرهاب

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رحبت غرفة العمليات العسكرية الخاصة “البنيان المرصوص” بالإعلان الأميركي عن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الارهابي مؤكدة أنها فقدت 788 من منتسبيها خلال المواجهات مع داعش في سرت كما أصيب 3500 شخص من أفرادها خلال الاشتباكات.

وقال البيان إن قوات البنيان المرصوص تقوم حاليا بالمشاركة في عملية بركان الغضب لمواجهة ما وصفه البيان بالعدوان على طرابلس.

وأضاف البيان أن عمليات الجيش الوطني على تخوم طرابلس تمثل اعتداء على السلطات الشرعية بالبلاد وتتسبب في قتل المدنيين وقصف المدن والمطارات ما يساهم في خلق بيئة حاضنة للإرهاب حسبما ورد في البيان.

وأكدت قوات البنيان المرصوص أنها وبالتوازي مع مشاركتها في عملية بركان الغضب فهي تلاحق الخلايا الإرهابية في الصحراء الليبية، مشيرة إلى أن استمرارية الاشتباكات في محيط طرابلس تعرقل جهودها في مكافحة الإرهاب واصفة ما يحدث من قبل قوات الجيش الوطني بالأعمال الإرهابية والإجرامية، مؤكدة ثقتها في الانتصار على ما وصفه البيان بالعدوان على طرابلس في إشارة إلى العمليات العسكرية للجيش الوطني على تخوم العاصمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كلام يدل على الغباوة ويدعوا للسخرية فانتم تقاتلون من اجل المال والسلطة مع شر خلق الله من من مهربى البشر والوقود والدواعش وجبهة النصرة والاحتلال التركى ضد جيش الكرامة الذى يدافع عن الوطن وانتم ممن يطبق عليه قوله تعالى : وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ (8) يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (9) فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ (10) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (11) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ (12) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ ۗ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَٰكِن لَّا يَعْلَمُونَ (13)

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