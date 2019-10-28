البنيان المرصوص: نرحب بمقتل البغدادي.. والجيش يعرقلنا عن مكافحة الإرهاب

رحبت غرفة العمليات العسكرية الخاصة “البنيان المرصوص” بالإعلان الأميركي عن مقتل أبوبكر البغدادي زعيم تنظيم داعش الارهابي مؤكدة أنها فقدت 788 من منتسبيها خلال المواجهات مع داعش في سرت كما أصيب 3500 شخص من أفرادها خلال الاشتباكات.

وقال البيان إن قوات البنيان المرصوص تقوم حاليا بالمشاركة في عملية بركان الغضب لمواجهة ما وصفه البيان بالعدوان على طرابلس.

وأضاف البيان أن عمليات الجيش الوطني على تخوم طرابلس تمثل اعتداء على السلطات الشرعية بالبلاد وتتسبب في قتل المدنيين وقصف المدن والمطارات ما يساهم في خلق بيئة حاضنة للإرهاب حسبما ورد في البيان.

وأكدت قوات البنيان المرصوص أنها وبالتوازي مع مشاركتها في عملية بركان الغضب فهي تلاحق الخلايا الإرهابية في الصحراء الليبية، مشيرة إلى أن استمرارية الاشتباكات في محيط طرابلس تعرقل جهودها في مكافحة الإرهاب واصفة ما يحدث من قبل قوات الجيش الوطني بالأعمال الإرهابية والإجرامية، مؤكدة ثقتها في الانتصار على ما وصفه البيان بالعدوان على طرابلس في إشارة إلى العمليات العسكرية للجيش الوطني على تخوم العاصمة.

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