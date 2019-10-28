بحث عودة وتعزيز التعاون الليبي المصري في مجالات النفط والغاز

ألتقى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بالعاصمة المصرية القاهرة مع وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا و كبار المسؤولين بالوزارة .

واطلع صنع الله الجانب المصري على خطط المؤسسة لزيادة انتاج النفط والغاز في ليبيا، ودعا الشركات المصرية المتخصصة للمساهمة في تنفيذ هذه الخطط.

من جانبه اكد الوزير الملا على اهمية تعزيز التعاون الليبي المصري مؤكدًا تطلع الشركات المصرية الى تعزيز التعاون المشترك، مُشيراً أن التعليمات صدرت إلى الشركات المصرية للعودة الى ليبيا واستكمال بعض المشاريع المتوقفة.

وركز الاجتماع على مناقشة سبل التعاون المشترك في مجالات الحفر وتأهيل البنية التحتية واعادة تأهيل الحقول واستكمال بعض المشاريع المتعاقد عليها سابقًا والمتوقفة حاليا ومنها استكمال مشروع بتروجيت لمد خط غاز حقل انتصار السرير الذي يغذي محطة السرير الغازية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وتأتي زيارة صنع الله إلى مصر ضمن عدد من الجولات التي قام بها رئيس مجلس الادارة وكبار المسئوولين بالمؤسسة الوطنية للنفط شملت كل من واشنطن وموسكو والجزائر والقاهرة، سعياً للإعداد للمرحلة القادمة والتي تتطلب تطوير البنى التحتية لقطاع النفط الليبي وزيادة القدرة الإنتاجية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاقتصادية