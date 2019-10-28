البحرية تعلن إنقاذ 53 مهاجرا بالقرب من سواحل ليبيا

أعلنت القوات البحرية الليبية، اليوم الاثنين، إنقاذ (53) مهاجرا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا على متن قارب مطاط على بعد حوالي (75) شمال غرب بوكماش.

وأوضح مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه وبناء على بلاغ وارد من غرفة عمليات حرس السواحل حول وجود نداء استغاثة من قوارب هجرة غ ش -أبحر الزورق (فزان) التابع للتشكيل الأول لحرس السواحل / طرابلس -في مهمة بحث وإنقاذ، حيث تم إنقاذ قارب مطاطي عليه (53) مهاجر غير شرعي من بينهم (14) امرأة، وبعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية، تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة مركز إيواء جنزور.

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