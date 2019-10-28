لمشاركتهم في الإضراب العام.. “تعليم الوفاق” يوقف 805 مسؤول ويحيلهم للتحقيق

طرابلس-العنوان

أعلن وزير التعليم بحكومة الوفاق، عثمان عبدالجليل، إيقاف 805 مسؤولين من مراقبي التعليم ومديري المدارس عن العمل وإحالتهم إلى التحقيق الإداري؛ وذلك لمشاركتهم في الإضراب العام الذي أعلنته النقابة العامة للمعلمين في ليبيا.

وأوضح عبدالجليل في قراره رقم 1128 لسنة 2019 في مادته الأولى “أن إحالة المسؤولين إلى التحقيق كام سببه “إغلاقهم” المدارس أمام التلاميذ والطلبة، مخالفين نص المادة 238 من قانون العقوبات ونص المادة 10 من القانون رقم 65 لسنة 2012، ونص المادة 11 من قانون علاقات العمل، والمادة 121 من لائحة تنظيم شؤون التعليم العام لسنة 2018.

ووفقا للمادة الثانية من القرار الذي نشر عبر صفحة الوزارة بـ “فيسبوك”، ليل الأحد. “يحال كل من يثبت ارتكابه المخالفات الواردة إلى مكتب النائب العام”.

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