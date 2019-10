«الرقابة على الأغذية» ترفض دخول شحنة غذائية تركية إلى مصراتة

المتوسط:

رفض مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، الأحد، دخول شحنة موردة من السمن النباتي تركية المنشأ.

وأرجع المركز، أسباب رفض السلعة التي وصلت عبر نقطة ميناء مصراتة البحري إلى انخفاض الحجم الذي يشغله المنتج من السعة المائية.

من جهة أخرى، أعلن المركز ضبط مخالفات في محلات المواد الغذائية ببلدية القرضة الشاطئ (منطقة تامزاوة)، مشيرا إلى وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية وأخرى تحتوي على ألوان محظورة ولفت إلى عدم وجود شهادات صحية لدى العاملين من حاملي جنسيات أجنبية، وسوء النظافة العامة في بعض المحلات.

