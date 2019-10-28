ميليت يغرد : ليبيا تعيش حالة من الفوضى منذ عام 2011

أخبار ليبيا 24 – خاص

علق السفير البريطاني السابق في ليبيا، بيتر ميليت، على تقرير نشره موقع “بي بي سي”، بعنوان “ليبيا في حالة من الفوضى مع استمرار الحرب التي لا نهاية لها”، مُشيرًا إلى أنه يريد الحكم المدني في ليبيا.

ميليت قال في تدوينة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “ليبيا في حالة من الفوضى مع استمرار الحرب التي لا نهاية لها.. لدينا فوضى منذ عام 2011م، آمل أن تكون هذه هي آخر الحروب”.

وتابع: “لقد حاربنا معمر القذافي للتخلص من السيطرة العسكرية، ونريد صناديق الاقتراع والانتخابات والحكم المدني، فنحن نؤمن بالديمقراطية”.

يشار إلى أن القائد العام المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من أبريل الماضي أنطلاق عملية “طوفان الكرامة” لتحرير طرابلس من قبضة الميليشيات والجماعات المسلحة.

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