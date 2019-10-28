العباني: مقتل زعيم داعش البغدادي ضربة قاصمة لرأس الحية

ليبيا – علق عضو مجلس النواب محمد العباني عن مقتل زعيم داعش أبوبكر البغدادي في عملية سرية صادق عليها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونفذتها مروحيات في إدلب شمال غرب سوريا.

العباني أشار خلال تدوينه له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن مقتله كان ضربة قاصمة لرأس الحية.

وطالب الجميع دعم الجيش للقضاء على ذيل هذه الأفعى الموجود بالبلاد، مؤكداً رفضهم الإرهاب وإستمراهم في حربه.

ونوّه إلى ضرورة أن تقوم دول العالم الحر بدعم ليبيا ورفع حظر التسليح عن الجيش الذي يقارع الإرهاب نيابة عن العالم أجمع.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية