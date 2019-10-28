الأرصاد: أمطار رعدية على مناطق الشمال الغربي الليبي

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية، في نشرتها الجوية اليوم الاثنين، أن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار رعدية من حين لآخر على مناطق الشمال الغربي ومن المتوقع أن تكون جيدة على الدواخل وبعض مناطق الجبل، وتشمل الامطار بعض مناطق الجنوب الغربي.

فعلى مناطق رأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة يتوقع سقوط أمطار متفرقة من حين لأخر تصحبها خلايا رعدية ومتوقع ان تكون جيدة خاصة على مناطق (بن وليد-العربان – ترهونة -يفرن ونالوت) مما تسبب في تجمع المياه بالأماكن المنخفضة وجريان بعض الاودية المحلية، مع تكون الضباب على بعض مناطق الجبل والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الأربعاء الى شرقية فشمالية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19 – 26) مْ، وتصل إلى (30) مْ على سرت وتسجل انخفاض يوم الغد.

أما على مناطق الخليج سرت وبن جواد وسهل بنغازي حتى أمساعد وجالو والجغبوب ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على مناطق الخليج مع احتمال سقوط امطار خفيفة يوم الاربعاء على بعض المناطق، واحتمال ظهور الضباب على مناطق الجبل الاخضر اخر الليل والصباح الباكر والرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24 – 30) مْ.

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحماده ستكون هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية من حين لأخر على مناطق (الجفرة -الحماده -سبها -اوباري ومرزق) والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (24 – 31) مْ.

بينما على مناطق الكفرة وتازربو والسرير ستكون السماء صافية إلى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (27 – 30) مْ.

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