«الأرصاد» يتوقع سقوط أمطار رعدية على نالوت وترهونة

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن الفرصة مازالت مهيأة لسقوط أمطار رعدية من حين لآخر على مناطق الشمال الغربى، ومن المتوقع أن تكون جيدة خاصة على الدواخل و بعض مناطق الجبل «بني وليد، والعربان، وترهونة، ويفرن، ونالوت».

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز، اليوم الإثنين، إلى احتمالية تشكل الضباب على مرتفعات الجبل الغربي، كما تشمل موجة الأمطار مناطق الجنوب الغربى خاصة مناطق «الحمادة، والجفرة، وسبها، ومرزق، وغات»، بينما يبقى الطقس مستقر نسبياً على باقى المناطق.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

توقعات بسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر، تصحبها خلايا رعدية، مما يتسبب في جريات المياه في الأودية المحلية، مع تكون الضباب على بعض مناطق جبل نفوسة.

الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الأربعاء إلى شرقية، ثم شمالية شرقية، بينما تصل درجة الحرارة إلى 30 درجة مئوية على سرت ثم تسجل انخفاضا من الغد.

الخليج – سهل بنغازي حتى إمساعد – الواحات – مراده:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا على مناطق الخليج، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة يوم الأربعاء على بعض المناطق، واحتمال ظهور الضباب على مناطق الجبل الأخضر آخر الليل والصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينا تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و30 درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

هناك فرصة لسقوط أمطار رعدية من حين لآخر على مناطق «الجفرة، والحمادة، وسبها، وأوباري، ومرزق».

وتكون الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 24 و31 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو:

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و30 درجة مئوية.

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