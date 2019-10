إنقاذ 53 مهاجرًا شمال غرب بوكماش

المتوسط:

أفاد مكتب الإعلام والثقافة البحرية- القوات البحرية الليبية، بأنه تم إنقاذ قارب مطاطي عليه (53) مهاجرًا غير شرعي من بينهم (14) إمراة، وذلك على بعد حوالي (75) شمال غرب بوكماش، حيثُ أن المحاجرين من جنسيات أفريقية مختلفة.

وأضاف مكتب الإعلام والثقافة البحرية، أنه تم التوجه بالمهاجرين غ ش إلى نقطة ميناء طرابلس لحرس السواحل، والوصول بهم حوالي الساعة 21:45، وأنه بعد تقديم المساعد الإنسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غ ش مركز إيواء جنزور.

