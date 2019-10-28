انطلاق المرحلة الأولى من حملة تنظيف منطقة أبو كماش بزوارة

أعلنت بلدية زوارة، اليوم الاثنين، انطلاق المرحلة الأولى من حملة تنظيف منطقة أبوكماش بالمدينة.

وأوضح المكتب الإعلامي للبلدية، أنه وبعد الاجتماع الذي عقده المجلس البلدي زوارة مع أهالي منطقة أبوكماش رأس أجدير طويلة غزالة بتاريخ 13 أكتوبر الجاري بمنطقة أبوكماش، والاستماع لأهم المشاكل التي يعاني منها أهالي المنطقة بدأ المجلس البلدي زوارة الكبرى وبإشراف من اللجنة التسيرية أبوكماش رأس أجدير طويلة غزالة وبالتعاون مع مركز خدمات النظافة، في إطلاق المرحلة الأولى لحملة تنظيف المنطقة، حيث شملت الحملة تنظيف جميع مدارس المنطقة والمركز الصحي ومسجد أبوبكر الصديق إلى جانب الساحات والفضاءات والمختنقات التي بين العمارات السكنية، لافتا إلى أن الحملة ستستمر لتشمل القرية السكنية أبوكماش ” الكامبو” والقرية السكنية رأس أجدير وطويلة غزالة.

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