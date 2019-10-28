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أركان الوفاق تبحث مع الملحق العسكري التركي سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – إستقبل رئيس أركان الوفاق محمد المهدي أمس الأحد بمقر رئاسة اركان الرئاسي الملحق العسكري التركي لدى ليبيا.

الملحق العسكري التركي لدى ليبيا

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لرئاسة أركان الوفاق التباحث والتشاور في سبل وطرق تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العسكري خصوصاً في مجال التدريب والدعم الفني.

يشار إلى أن هذا اللقاء هو الثاني من الاجتماعات المعلنة بين رئيس أركان الوفاق والملحق العسكري التركي الذي تتفادى رئاسة أركان الوفاق ذكر إسمه للمرة الثانية حيث إلتقى الشريف الملحق العسكري التركي يوم 2 إبريل الماضي.

جانب من اجتماع الشريف والملحق العسكري التركي في طرابلس

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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