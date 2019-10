المتوسط:

ناقش مدير عام جناح الرقابة المصرفية بمصرف ليبيا المركزي الدكتور إدريس الاحيمر مع المدير العام لمصرف التجارة والتنمية، التقرير النصف السنوي الصادر عن إدارة الرقابة المكتبية والميدانية.

وتطرق مدير جناح الرقابة على المصارف- خلال الاجتماع الذي عقد بمصرف ليبيا المركزي بنغازي- إلى تقرير الأداء المالي والإداري الصادر عن المراجعين الخارجيين للمصرف، والذي يخص مصرف التجارة والتنمية.

يشار إلى أن الاجتماع كان بحضور مدراء الإدارات بجناح الرقابة المصرفية ومدراء الإدارات التنفيذية بمصرف التجارة والتنمية، وذلك في إطار الدور الاشرافي والرقابي لمصرف ليبيا المركزي.

The post «ليبيا المركزي» يناقش مع التجارة والتنمية التقرير النصف سنوي للمصرف appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية