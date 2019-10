«المشري» يُعلق على مقتل زعيم داعش الإرهابي

المتوسط:

أعرب رئيس المجلس الاستشاري، خالد المشري، عن تهانيه للشعب الليبي على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي.

وقال المشري في تدوينة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”،: ” نهنئ بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي العالم أجمع، وليبيا والبنيان المرصوص على وجه الخصوص الذين ضحوا ودحروا أكبر تجمع للتنظيم خارج معقله الأصلي”.

وأضاف: “الإرهاب لا دين له ولا وطن، وقتل الأبرياء أينما كانوا هو إرهاب لا محالة، فلا يختلف من يتستر وراء ذلك باسم الدين أو نشر الأمن والأمان”.

وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أكد الأحد، مقتل زعيم تنظيم “داعش” أبو بكر البغدادي، كاشفا تفاصيل العملية التي نفذتها القوات الأميركية الخاصة شمال غرب سوريا.

