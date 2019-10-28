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هون حولت “الكوماندا” لمتحف للمدينة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزامنا مع انطلاق الدورة 23 لمهرجان الخريف بهون تم افتتاح معرض المدينة أو كما يعرف بين السكان بمبنى الكوماندا.

ويعود تاريخ إنشاء متحف المدينة بهون أو ما يعرف سابقا بـ” الكوماندا ” إلى حقبة الاستعمار الإيطالي في ثلاثينيات القرن الماضي، وهو مبنى قديم وعريق، قرر المسيرون لفاعليات مهرجان الخريف في هون أن يصبح مزارا للسواح.

وتم تحوير المبنى بطريقة مختلفة وجميلة، تحولت من خلالها جميع أروقته وغرف المكان إلى محج ثقافي وسياحي وإبداعي تتنوع معروضاته بين الفنون التشكيلية والرسومات المميزة والمعروضات التراثية والمخطوطات القديمة والتاريخية والمقتنيات العتيقة للأجيال المتعاقبة وفي مختلف المجالات سواء المنزلية أو الأدبية أو المعدات الحرفية والأجهزة الإلكترونية القديمة

كما تم إيجاد مساحة مناسبة ومهمة للشباب في المتحف ومن هذه الزاوية تطل علينا الفنانة الشابة “دانا خالد” المميزة في رسومات الشخصيات والإنيميشن .

ويطل علينا اليوم متحف هون بكل تميز فاتحا أبوابه بعروضه ومعارضه المختلفة طيلة أيام المهرجان فما على السياح إلا التوجه إلى هناك ونسيان الوقت قليلا لأنه لن يضيع بالرحيل الى أزمنة قريبة مضت وكذلك بعيدة يتجول من خلالها الزوار في أجواء جميلة وبكل ترحاب وسرور.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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