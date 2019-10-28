تعرف على موعد انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الأنفلونزا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، عن موعد انطلاق حملة التطعيم ضد مرض الأنفلونزا لعام 2019م.

وأوضح المركز الإعلامي للمركز، أن المدير العام بدر الدين النجار، أصدر تعميماً إلى مشرفي برنامج التطعيمات بمناطق ومدن ليبيا، يخص حملة التطعيم ضد مرض الأنفلونزا 2019م حيث حدد التعميم الفئات المستهدفة من الحملة على النحو التالي: 1-مقدمو الخدمة الصحية. 2-النساء الحوامل في جميع مراحل الحمل. 3-الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة (مرض السكري، أمراض القلب، أمراض الجهاز التنفسي، أمراض الجهاز الدوري والكلى، وأمراض الجهاز العصبي) لافتا إلى أن الحملة ستكون اعتباراً من السادس عشر من شهر نوفمبر وحتى الثامن والعشرين من نفس الشهر.

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