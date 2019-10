عضو بـ «الاستشاري»: لم يتم دعوة الأجسام الليبية لحضور مؤتمر برلين

المتوسط:

أكد عضو المجلس الاستشاري، بلقاسم دبرز، أنه لم يتم توجيه أي دعوة لمجلس الدولة، أو لمجلس النواب المنعقد في طرابلس، بخصوص مؤتمر برلين المزمع عقده خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى عدم دعوة المجلس الرئاسي أيضًا.

وأشار دبرز، في تصريح إعلامي، إلى أنهم علموا بأن الجزائر ستكون إحدى الدول الحاضرة، بالإضافة إلى مصر والإمارات، منتقدا حضور هذه الدول وتغييب ليبيا.

ومن المقرر أن تستضيف ألمانيا مؤتمرًا دوليًا سيعقد في برلين حول ليبيا، سيتم تنظيمه مطلع الشهر المقبل، في محاولة التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الليبية.

