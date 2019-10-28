رفض شحنة كعك تركية في ميناء مصراتة البحري

رفض مركز الرقابة على الأغذية والدواء شحنة من الكعك قادمة من تركيا، وشحنة من بذور دوار الشمس قادمة من الصين.

وقال المركز إنه رفض شحنة تبلغ 50 كرتونة من الكيكة «دونت» محشوة بكريم الكاكاو منشأة ومصدرة من تركيا، وذلك في ميناء مصراتة البحري، نظرا لاحتوائها على اللون الصناعي المحظور E122، حسب صفحته على موقع «فيسبوك»،

كما رفض المركز شحنة من بذور دوار الشمس، تبلغ كميتها 3300 كيس، منشأة ومصدرة من الصين، في ميناء الخمس البحري، نتيجة وجود حشرات حية داخل الحاويات والأكياس.

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