أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي، خالد المحجوب، إغلاق الطريق المؤدي لمستشفى طرابلس الطبي الآن.

وأكد المحجوب في تصريح صحفي، توالي وصول سيارات الإسعاف القادمة من المحاور بأعداد كبيرة لمستشفى طرابلس لنقل جرحى وقتلى ميليشيات الوفاق.

