بعد قرار إيقاف المرتبات.. تعليم الوفاق تعتذر عن هذا الخطأ

أعربت وزارة التعليم التابعة لحكومة الوفاق، اليوم الاثنين، عن اعتذارها إلى المعلمين والموظفين الذين وردت أسماؤهم في القرار رقم 1127 للعام 2019، وما زالوا مستمرين في أداء وظائفهم ومهماتهم.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته، “نفيدكم بإن ما ورد من أسماء في الكشف هو مبني على بيانات من إدارات مراقبة التعليم، التي تخص الملاكات الوظيفية والاحتياط العام، وأننا نعتذر لكل من أدرج اسمه بغرض إيقاف مرتبه من معلم أو موظف، وهو لا يزال يمارس مهنته، وذلك نتيجة لخطأ أو تقصير”، لافتة أنه تم فتح باب التظلمات أمام الجميع، وتسوية أوضاع العاملين.

وكان قرار قد صدر أمس الأحد، بإيقاف مرتبات أكثر من 152 ألف عامل في الوزارة، لا توجد لهم بيانات في كشوفات الملاكات الوظيفية أو الاحتياط العام أو موظفي دواوين مراقبات التعليم بالبلديات.

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