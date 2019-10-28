المتوسط:

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم «الإثنين»، ارتفاع طفيف بأسعار أمس، سجل عيار 21 مبلغ 59.54 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24 68.04 دينار $48.47

عيار 22 62.37 دينار $44.43

عيار 21 59.54 دينار $42.41

عيار 18 51.03 دينار $36.35

عيار 14 39.69 دينار $28.27

عيار 12 34.02 دينار $24.23

أوقية الذهب 2,116 دينار $1,507

جنيه الذهب 476.29 دينار $339.29

كيلو الذهب 68,040 دينار $48,469

The post أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 28 أكتوبر appeared first on صحيفة المتوسط.

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