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أسعار الذهب في ليبيا اليوم الإثنين 28 أكتوبر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

شهدت أسعار الذهب في دولة ليبيا اليوم «الإثنين»، ارتفاع طفيف بأسعار أمس، سجل عيار 21 مبلغ 59.54 دينار ، ليكون متوسط أسعار الذهب ، اليوم بأسواق المال في ليبيا بالدينار الليبي كما هو في الجدول التالي :

عيار 24    68.04 دينار      $48.47

عيار 22    62.37 دينار      $44.43

عيار 21    59.54 دينار      $42.41

عيار 18    51.03 دينار      $36.35

عيار 14    39.69 دينار      $28.27

عيار 12    34.02 دينار      $24.23

أوقية الذهب 2,116 دينار      $1,507

جنيه الذهب 476.29 دينار    $339.29

كيلو الذهب  68,040 دينار    $48,469

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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