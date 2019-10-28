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ألمانيا: لن نعمل على إقصاء أي طرف في ليبيا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة زوارة مع المبعوث الأممي غسان سلامة أن بلاده تعمل على عدم إقصاء أي طرف من العملية في ليبيا ونحن نعمل على توفير الشروط لإجراء المفاوضات بين الأطراف دون تدخل خارجي لأن التأثيرات الخارجية أصبحت مشكلة أساسية في ليبيا.

وكان ماس قد قال في وقت سابق خلال لقاء جمعه برئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأحد، بمدينة زوارة، أن دعوة الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي لحضور مؤتمر برلين يأتي لضمان التزام من المجلس بمخرجات المؤتمر، مبينا أن هناك دولا دعيت للاطمئنان على وقف الإمدادات العسكرية لليبيا وترسيخ مبدأ عدم التدخل.

ووفق المكتب الإعلامي للسراج، فقد وصل ماس والوفد المرافق له زوارة قادماً من تونس، ليعرض على السراج التفاصيل المتعلقة بمؤتمر برلين المزمع عقده لإيجاد حل للأزمة الليبية، بحضور المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، ومسؤولين آخرين.

من جهته قال المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة خلال المؤتمر الصحفي إن مسيرة برلين هي مسيرة جدية من قبل دول العالم لكي نعيد ترميم البناء الدولي اتجاه ليبيا وإن الحكومة الألمانية ساعدتنا في ذلك ونريد لمسيرة برلين أن تضم قمة وأن تكون لجنة وراءها لمتابعة مخرجاتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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