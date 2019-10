المتوسط:

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي، أن مصرف السراي للتجارة والاستثمار شرع أمس الأحد، في تقديم كافة الخدمات المصرفية لِعملائه بمقره الجديد في مدينة بنغازي.

وبدأ المصرف في أعمال مبادرة نماء تمويل في فرعيه بطرابلس وبنغازي، التي تهدف لتمويل أصحاب المشروعات الناشئة لتشمل بذلك المشاريع التي ما زالت تحت التأسيس والمشروعات تحت التطوير والتوسع.

كما أعلنت إدارة السراي عن شروعها في تأسيس أكاديمية معنية بالتدريب المصرفي بالتعاون مع جامعة بنغازي لاختيار أصحاب المستويات العليا وتهيئتهم لسوق العمل المصرفي.

The post مصرف السراي يستأنف عمله بمقره الجديد ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية