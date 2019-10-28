انخفاض الدولار والإسترليني في السوق الرسمية

انخفض سعر الصرف الرسمي للدولار الأميركي والجنيه الإسترليني مقابل الدينار الليبي، في حين ارتفع اليورو في ثاني أيام تعاملات الأسبوع.

وانخفضت العملة الأميركية بفارق 0.0002 دينار، مسجلة 1.4054 دينار، مقابل 1.4056 د‫ينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي الإثنين.

وتراجع الإسترليني إلى 1.8023 دينار، مقابل 1.8032 د‫ينار 1.8183 د‫ينارأمس بفارق 0.0009 دينار، فيما ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة بفارق 0.0008 دينار مسجلة 1.5582 دينار، مقابل 1.5574 د‫ينار أمس.

وعلى صعيد العملات الآسيوية واصل الين الياباني استقراره عند 1.29 د‫ينار، في حين صعد الإيوان الصيني بفارق 0.0001 قروش ليسجل 0.1990، مقابل 0.1989 د‫ينار أمس.

وفي دول الجوار، تراجع الدينار التونسي إلى 0.4936 دينار ليبي مقابل0.4937 د‫ينار ليبي أمس بفارق 0.0001 دينار، بينما استقر الدينار الجزائري عند 0.117 دينار ليبي.

وتراجع الريال السعودي بفارق 0.0001 دينار ليسجل 0.3747 دينار مقابل 0.3748 د‫ينار أمس، كما هبط الدرهم الإماراتي بفارق 0.0001 دينار مسجلا 0.3826 0.3827 د‫ينار أمس. وارتفعت الليرة التركية بفارق 0.0004 دينار، مسجلة 0.2439 دينار مقابل 0.2435 دينار أمس.

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