ضبط أشخاص وعربات تحمل شعار القوات الخاصة بأوراق مزورة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت شعبة التحريات الخاصة بالقوات الخاصة عن سحب أي تعريف أو رسالة منتهية الصلاحية صادرة من القوات الخاصة من حاملها، حسب الكتاب والتعليمات الصادرة من آمر القوات الخاصة اللواء ونيس بوخماده .

وقالت الشعبة إنه بحسب الخطة الأمنية المشتركة رقم “4” وفي وقت زمني قياسي تمكن آمر وأعضاء التحريات بالقوات من سحب “367” تعريف منتهي الصلاحية، و”133″ رسالة منتهية الصلاحية .

كما تم القبض على أشخاص يحملون تعريفات مزورة تحمل اسم القوات الخاصة الصاعقة وهم لاينتمون إلى المؤسسة العسكرية نهائياً، إضافة إلى ضبط “7” عربات تحمل ملصقات القوات الخاصة وهي لا تتبع القوات نهائياً .

ولفتت شعبة التحريات أنه بعد التعميم على الأشخاص والعربات، أتضح أنهم من أصحاب الجرائم والسوابق الجنائية وتم إحالتهم إلى جهات الاختصاص.

ونبهت القوات الخاصة أي شخص كان متطوعاً أو مسانداً للقوات الخاصة وانتهي عملة بانفكاكه من الكتيبة أو الوحدة أو السرية بعد انتهاء العمليات العسكرية ضد الإرهاب بضرورة سرعة تسليم تعريفة أو الرسالة في اقرب وقت ممكن إلى شعبة التحريات بالقوات الخاصة الصاعقة “73” .

وحذرت الشعبة أي شخص يقوم بإلصاق الملصقات أو يحمل تعريف أو رسالة صادرة قبل تاريخ الأول من يناير من العام الحالي تحمل اسم القوات الخاصة الصاعقة لا يلوم إلا نفسه ويتعرض للمساءلة القانونية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24