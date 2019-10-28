التكبالي: الجيش يوشك أن ينتهي من عمليته في طرابلس

قال عضو مجلس النواب، علي التكبالي، إن الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، يوشك أن ينتهي من عمليته في طرابلس، باسترداد العاصمة خلال الأيام القليلة القادمة.

التكبالي أوضح في تصريح صحفي، أن المؤشرات وأسلوب إدارة حكومة الوفاق للمشهد يكشف عن اقتراب الجيش من تحقيق هدفه، مشيرا إلى أن ثمة ارتباكا يسيطر على الوفاق ومسلحيها.

عضو مجلس النواب نبه إلى أن الإغراءات التي تقدمها الوفاق للأطراف الدولية، والإقدام على شراء العقارات الغالية، واعتماد سياسات متسرعة، كل ذلك يوحي بأن لديها شعورا بقرب فقد زمام الأمور أمام تقدم الجيش.

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