أول تعليق لـ “المشري” حول مقتل زعيم تنظيم “داعش”

طرابلس-العنوان

أعرب رئيس مجلس الدولة الاستشاري، القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان الإرهابية خالد المشري، عن تهانيه للشعب الليبي على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبوبكر البغدادي.

وقال المشري عبر تدوينة في حسابه الشخصي بـ “تويتر”، “نهنئ بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي العالم أجمع، وليبيا والبنيان المرصوص على وجه الخصوص الذين ضحوا ودحروا أكبر تجمع للتنظيم خارج معقله الأصلي”.

وأضاف، “الإرهاب لا دين له ولا وطن، وقتل الأبرياء أينما كانوا هو إرهاب لا محالة، فلا يختلف من يتستر وراء ذلك باسم الدين أو نشر الأمن والأمان”.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلال غارة قادتها القوات الأمريكية خلال الليل في قرية باريشا، بمحافظة إدلب، شمال غرب سوريا، قرب الحدود مع تركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية