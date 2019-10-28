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المحجوب: ليبيا تضررت من مشروع “البغدادي”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني العقيد خالد المحجوب إن مشروع البغدادي وصل إلى ليبيا وتضررت منه وكانت هناك انقسامات بين التنظيمات في ليبيا ونحن استفدنا من هذه الانقسامات واستطعنا القضاء على الكثير من عناصر التنظيم.

إلى ذلك نشرت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الوطني فيديو يبين تحرك سرايا الإسناد باللواء المجحفل 106 والكتيبة 166 بعد استكمال تجهيزها وتعزيزها بشكل كامل لدعم وحدات القوات المسلحة المنتشرة في محاور العاصمة.

وكان مسؤول عسكري بارز في الجيش الوطني قد قال في حديث لصحيفة الشرق الأوسط في وقت سابق إن معركة الجيش النهائية في طرابلس، اقتربت بشكل كبير، وأن لحظة الدخول لقلب العاصمة، باتت قريبة، بعد التغيير الجذري لوحدات الجيش في محاور القتال، موضحا أن الجيش نجح في إبعاد المجموعات المسلحة عن مطار طرابلس الدولي، بعد محاولاتها الفاشلة في السيطرة عليه، الفترة الماضية.

وأشار المسؤول العسكري، في تصريحه، إلى أن العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش، والتي كان آخرها قبل يوم، في منطقتي “الأحياء البرية والكزيرما” جنوب طرابلس، نجحت في السيطرة عليها لكونها مواقع هامّة، كانت المجموعات المسلحة تحرص على عدم خسارتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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